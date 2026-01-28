Begin typing your search above and press return to search.
    28 Jan 2026 9:11 AM IST
    28 Jan 2026 9:11 AM IST

    പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട പു​റ​ത്ത്

    പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട പു​റ​ത്ത്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഹി​ന്ദി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. 2014ല്‍ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ക​ന്ന​ട അ​നു​കൂ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​നൊ​പ്പം ക​ന്ന​ട​യി​ലും ച​ലാ​നു​ക​ളും സ്ലി​പ്പു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക്ക പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ക​ന്ന​ട ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്കും ഹി​ന്ദി​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു.

    ജ​ൻ ധ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റി​യ തു​ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ സേ​വി​ങ്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. ഇ​വ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്‍വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ള്‍ മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​മൂ​ലം വാ​ർ​ധ​ക്യ പെ​ൻ​ഷ​ന്‍, വി​ധ​വ പെ​ൻ​ഷ​ന്‍, വി​ക​ലാം​ഗ അ​ല​വ​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ മാ​സ​വും സ​മാ​ന​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ച​ലാ​നു​ക​ളും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളും ക​ന്ന​ട​യി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​കു​പ്പ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും, ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യും, ക​ന്ന​ട സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ഷ​ത്തും, മ​റ്റു ക​ന്ന​ട സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഈ ​വി​ഷ​യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

