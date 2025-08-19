Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ലാ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം:...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:30 PM IST

    ക​ലാ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം: കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    kalavedi,
    cancel
    camera_alt

    ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ജെ. ​നാ​യ​ര്‍ പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ല്‍ കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫു​ട്ബാ​ള്‍, ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ, ഷോ​ട്ട്പു​ട്ട്, മ്യൂ​സി​ക്ക​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍, ഉ​റി​യ​ടി, ത്രോ ​ബാ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ലാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ജെ. ​നാ​യ​ര്‍ പ​താ​ക​യു​യ​ര്‍ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. കാ​യി​ക ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ റി​നി വേ​ലാ​യു​ധ​ന്‍ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​പി. പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ജെ. ​നാ​യ​ര്‍ സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationskalavedimetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Kalavedi Onam celebrations: Sports competitions held
    Similar News
    Next Story
    X