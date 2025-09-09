Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:57 AM IST

    ക​ലാ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം 21ന്

    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 21ന് ​മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ല്‍ ഓ​ണോ​ത്സ​വം ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​ക​ലാ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി, ടീം ​അ​മോ​ദ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ക്കം തെ​യ്യം, മൈ​ക്ക​ൽ ജോ ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. 12.30ന് ​ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ എ​​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ന്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. ക​ലാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ജെ. ​നാ​യ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​യും. വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ കെ.​പി. പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും, എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​യും. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സോ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. മാ​താ പേ​രാ​മ്പ്ര​യു​ടെ, 40ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ‘സ​ർ​ഗ കേ​ര​ളം’​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 97310 65269

    TAGS:onam celebrationkalavediBengaluru
    News Summary - Kalavedi Onam Celebration on the 21st
