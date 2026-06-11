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    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 9:59 AM IST

    ക​ലാ​വേ​ദി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

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    ക​ലാ​വേ​ദി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
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    ക​ലാ​വേ​ദി 59-ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ക​ലാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജെ. ​നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളു​രു: ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ 59-ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം മാ​ര്‍ത്ത​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു. പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങ്, കേ​ര​ള, ക​ല പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​കം ‘ഉ​റു​മാ​ല് കെ​ട്ടി​യ ചൈ​ത്ര​മാ​സം’ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങ് ക​ലാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജെ. ​നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബി​ൽ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി. ​ര​മേ​ശ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​പി. പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സോ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. 48-ാമ​ത് മോ​സ്കോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സെ​ന്‍റ് ജോ​ര്‍ജ്ജ് പു​ര​സ്കാ​ര​വും മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള സി​ൽ​വ​ർ സെ​ന്‍റ് ജോ​ര്‍ജ്ജ് പു​ര​സ്ക്കാ​ര​വും നേ​ടി​യ 'മോ​ഹം' സി​നി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​താ​വ് റ​സാ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:KarnatakakalavediAnniversary celebrationKalavedi anniversary
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