    Metro
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:26 AM IST

    കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Inaugural altar
    വി​മാ​ന​പു​ര കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ണോ​ത്സ​വം വി​മാ​ന​പു​ര കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​ആ​ർ പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ ​ബൈ​ര​തി ബ​സ​വ​രാ​ജ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​കാ​ന്ത് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    രാ​വി​ലെ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തോ​​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം, കൈ​ര​ളി മ​ഹി​ള വേ​ദി, കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, യു​വ​ജ​ന​വേ​ദി, എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജെ. ​നാ​യ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​എം രാ​ജീ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ക​ലാ​നി​ല​യം ഉ​ദ​യ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി, ചി​റ​ക്ക​ൽ നി​തീ​ഷ് മാ​രാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​വും ന​യി​ച്ച ഇ​ര​ട്ട താ​യ​മ്പ​ക, വി​ധു പ്ര​താ​പും സം​ഘ​വും ന​യി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

