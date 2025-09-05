Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഗൗ​രി ല​​ങ്കേ​ഷ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 9:31 AM IST

    ഗൗ​രി ല​​ങ്കേ​ഷ് കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ൽ ഇ​നി​യും നീ​തി​യ​ക​ലെ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ
    gouri lankesh
    cancel
    camera_alt

    ഗൗ​രി ല​​ങ്കേ​ഷ് 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഗൗ​രി ല​​ങ്കേ​ഷ് ഹി​ന്ദു​ത്വ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ വെ​ടി​യേ​റ്റ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ 18ൽ 17 ​പ്ര​തി​ക​ളും ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്; ഒ​രു പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ലും.

    2017 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​റി​ലെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തു​വെ​ച്ച് ഗൗ​രി ല​​ങ്കേ​ഷി​ന് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ‘ഗൗ​രി ല​​ങ്കേ​ഷ് പ​ത്രി​കെ’ എ​ന്ന ക​ന്ന​ട വാ​രി​ക​യു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്ന ഗൗ​രി ബ​സ​വ​ന​ഗു​ഡി​യി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ബൈ​ക്കി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ൾ പോ​യ​ന്റ് ബ്ലാ​ങ്കി​ൽ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട് 2022ൽ ​കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മാ​സ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ദി​വ​സം മാ​ത്രം ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ കേ​സി​ലെ 532 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ 193 പേ​രെ മാ​ത്ര​മേ വി​സ്ത​രി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ളൂ.

    2023ൽ ​ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കോ​ട​തി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗൗ​രി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ക​വി​ത ല​​ങ്കേ​ഷി​ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​​ടെ അ​നു​മ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സ് ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ ക​വി​ത ല​​ങ്കേ​ഷ് ഹ​ര​ജി​യു​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഹൈ​കോ​ട​തി ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി.

    ഗോ​വ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ തീ​വ്ര​വാ​ദ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ സ​നാ​ത​ൻ സ​ൻ​സ്ത​ക്ക് ഗൗ​രി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ള്ള​താ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഹി​ന്ദു​ധ​ർ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ചി​ല ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും ‘ദു​ർ​ജ​ൻ’ എ​ന്ന ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി ഇ​വ​രെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക്ഷ​ത്ര ധ​ർ​മ സാ​ധ​ന എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഗൗ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​കം പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ത്യ വി​മ​ർ​ശ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഗൗ​രി. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​സൂ​ത്ര​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് അ​മോ​ൽ​കാ​ലെ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും പ​ര​ശു​റാം വാ​ഗ്മോ​റെ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ഗൗ​രി​ക്കെ​തി​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​തെ​ന്നും കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ൾ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നു മു​മ്പ് ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    2015ൽ ​അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലും പ്ര​തി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഗോ​വി​ന്ദ് പ​ൻ​സാ​രെ, എം.​എം. ക​ൽ​ബു​ർ​ഗി തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ന്ത​ക​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലും ഗൗ​രി കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കു​ള്ള​താ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റാ​യ പ്ര​ഫ. കെ.​എ​സ്. ഭ​ഗ​വാ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യും എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഗൗ​രി ല​​ങ്കേ​ഷി​ന്റെ കേ​സ് ഒ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കേ​സ​ല്ലെ​ന്നും പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (സി.​ജെ.​പി) റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബെ​ഹ് ലി ​ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലും ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സി.​ജെ.​പി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gauri LankeshGauri Lankesh Murder CaseMurder CaseBangalore
    News Summary - Justice has not yet been served in the Gauri Lankesh murder case
    Similar News
    Next Story
    X