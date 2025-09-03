Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightതി​മ​റോ​ഡി​ക്കും...
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:07 AM IST

    തി​മ​റോ​ഡി​ക്കും മ​ട്ട​ന്ന​ന​വ​റി​നും എ​തി​രെ വീ​ണ്ടും കേ​സു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    justice for saujanya action commitee members were arrested
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ 2012ൽ ​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പി.​യു.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ (17) കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നീ​തി തേ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് മ​റ്റൊ​രു കേ​സ് കൂ​ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​റ്റാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ണ് പു​തി​യ കേ​സ്.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കെ.​ആ​ർ. പ്ര​വീ​ൺ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ, ഇ​രു​വ​രും സാ​മു​ദാ​യി​ക ഐ​ക്യം ത​ക​ർ​ക്കാ​നും മ​ത​വി​കാ​രം വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​യൂ​ട്യൂ​ബി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത വി​ഡി​യോ​യി​ൽ, മ​ദ​ൻ ബു​ഗു​ഡി എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്, ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​വ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മാ​ധാ​നം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ദ​ൻ ബു​ഗു​ഡി​യെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ തെ​റ്റാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും അ​തു​വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്ക് മ​ങ്ങ​ൽ വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രും കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​ന​വ​ർ, മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, മ​ദ​ൻ ബു​ഗു​ഡി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഐ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 204, 319(2), 353(2), 3(5) എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Arrestmetro newsLatest NewsBanglore NewsDharmasthala Murder
    News Summary - justice for saujanya action commitee members were arrested
    Similar News
    Next Story
    X