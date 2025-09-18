Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Sept 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 8:29 AM IST

    ജ​ഡ്ജി​യാ​ണ് ഹീ​റോ

    ജ​ഡ്ജി​യാ​ണ് ഹീ​റോ
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ദ്ദൂ​ർ ജെ.​എം.​എ​ഫ്‌.​സി കോ​ട​തി​യി​ലെ സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ ജ​ഡ്ജി​ ഹ​രി​ണി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ വാ​ഴ്​​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ. ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യ വ​യോ​ധി​ക​ന്‍റെ കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ജ​ഡ്​​ജി​യു​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ലോ​ക് അ​ദാ​ല​ത് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു മ​ദേ ഗൗ​ഡ. പ​ക്ഷേ, ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ലെ കോ​ട​തി മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് ജ​ഡ്ജി ക​സേ​ര​യി​ല്‍നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങി മ​ദേ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ അ​രി​കി​ലെ​ത്തി അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക്ലെ​യി​മി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മെ​ല്ലാം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും വാ​ദം മു​ഴു​വ​ന്‍ കേ​ള്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ന​രീ​തി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും സ്പ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി മ​ദേ ഗൗ​ഡ​ക്ക് 2.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​ദാ​ല​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ജ​ഡ്​​ജി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    judgekarnadakaBangalore News
    judge's kindful act gets appreciation
