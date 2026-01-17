Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:52 AM IST

    ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് യു​വാ​വി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച സംഭവം: ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് യു​വാ​വി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച സംഭവം: ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൗ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഒ​രാ​ളെ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കു​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​മോ​ഹ​നാ​ണ് (37) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ കു​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​തീ​ഷ് ദാ​സ് (32), ധ​നു​ഷ് (24), സാ​ഗ​ർ (24) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നാ​ലു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് സ്വ​ദേ​ശി ദി​ൽ​ജ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി മ​തം ആ​രാ​ഞ്ഞ് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ പ​ണി​യാ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​രാ​തി.

    ത​ല​പൊ​ട്ടി ചോ​ര ഒ​ഴു​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലും മ​ർ​ദ​നം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​യാ​യ സ്ത്രീ ​യു​വാ​വി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​യം കാ​ര​ണം യു​വാ​വ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:assaultArrestBengaluru
    News Summary - Jharkhand youth assault incident: One more arrested
    Similar News
    Next Story
    X