Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:38 AM IST

    ജെ.​ഡി.​എ​സ് ‘ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ​ത്യ​യാ​ത്ര’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജെ.​ഡി.​എ​സ് 'ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ​ത്യ​യാ​ത്ര' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഖി​ൽ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ജെ.​ഡി-​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ‘ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ​ത്യ യാ​ത്ര’ ന​ട​ത്തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല​ല്ല, ധ​ർ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് യാ​ത്ര​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നും ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി ഡി. ​വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ​ക്കും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച നി​ഖി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കെ​തി​രെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ‘‘ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി​ക്ക് വേ​ദ​ന​യും നി​രാ​ശ​യും തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല. ദൈ​വം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ ​ശ​ക്തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്’’ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​പ​വാ​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും അ​തു​വ​ഴി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ത​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്ത്രീ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ര​ഹ​സ്യ ശ​ക്തി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രും എ​ന്ന് നി​ഖി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.‘ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന’ എ​ന്ന പ​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ജെ.​ഡി-​എ​സ് അ​ല്ലെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും നി​ഖി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു സാ​ക്ഷി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഇ​ത്ര തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​ക്ഷി ഒ​രു ത​ല​യോ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വ്യ​ക്തി​ക​ള​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ഫ​ണ്ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ചു​രു​ക്കം ചി​ല​രാ​ണ് എ​ന്ന് നി​ഖി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ജെ.​ഡി-​എ​സി​ന്‍റെ കൂ​ട്ടാ​യ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് വി​ഷ​യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്‌.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും നി​ഖി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ക്ത​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്​​ഡെ, ‘‘ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു തെ​റ്റും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ക്ഷേ​ത്രം എ​പ്പോ​ഴും സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു’’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​പി മ​ല്ലേ​ഷ് ബാ​ബു, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ഹ​രീ​ഷ് ഗൗ​ഡ, സ്വ​രൂ​പ് പ്ര​കാ​ശ്, ക​രേ​മ്മ, മ​ഞ്ജു എ, ​ഭോ​ജ​ഗൗ​ഡ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

