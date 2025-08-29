Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലേ​ക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:24 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ജെ.​ഡി-​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കാ​ർ റാ​ലി

    text_fields
    bookmark_border
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ജെ.​ഡി-​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കാ​ർ റാ​ലി
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ എ​സ്.​ആ​ർ. മ​ഹേ​ഷ്, സി.​എ​സ്. പു​ട്ട​രാ​ജു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ജെ.​ഡി-​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​​​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ർ റാ​ലി ന​ട​ത്തി. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഡി. വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എം.​പി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യോ​ടൊ​പ്പം’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി 500ഓ​ളം കാ​റു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് റാ​ലി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും യെ​ൽ​വാ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി കെ.​ആ​ർ ന​ഗ​റി​ലെ തോ​പ്പ​മ്മ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പൂ​ജ ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം സാ​ലി​ഗ്രാ​മ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സാ​ലി​ഗ്രാ​മം, ഹോ​ള​ന​ര​സി​പൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഹ​ര​ദ​ന​ഹ​ള്ളി, രാ​മ​നാ​ഥ​പു​ര, കോ​ണ​നൂ​ർ, സി​ദ്ധ​പു​ര, അ​ർ​ക്ക​ൽ​ഗു​ഡ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ബ​ണാ​വാ​ര, കു​ട​കി​ലെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​വ​ര​ശാ​ന്ത റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ റാ​ലി ബി​സി​ൽ ഘ​ട്ട് വ​ഴി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഡോ. ​വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ​യെ കേ​ന്ദ്രം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത​തു മു​ത​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ജെ.​ഡി-​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൂ​ടി​യാ​യ എ​സ്.​ആ​ർ. മ​ഹേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsJDScar rallyDharmasthala Murder
    News Summary - JD-S activists' car rally to Dharmasthala
    Similar News
    Next Story
    X