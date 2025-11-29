Begin typing your search above and press return to search.
    29 Nov 2025 9:32 AM IST
    29 Nov 2025 9:32 AM IST

    മു​ല്ല​പ്പൂ കൃ​ഷി സ​ബ്സി​ഡി മ​റ​വി​ൽ സ്ത്രീ​യു​ടെ 70 ല​ക്ഷം ത​ട്ടി

    മു​ല്ല​പ്പൂ കൃ​ഷി സ​ബ്സി​ഡി മ​റ​വി​ൽ സ്ത്രീ​യു​ടെ 70 ല​ക്ഷം ത​ട്ടി
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വി​റ്റ​ൽ ക​സ​ബ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​യെ മു​ല്ല​പ്പൂ കൃ​ഷി​ക്ക് വ​ൻ തു​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ബ്‌​സി​ഡി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് 70 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ഞ്ചി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ബീ​ന റോ​ഡ്രി​ഗ​സാ​ണ് (55) ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്. പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രി​യാ​യ ഫി​ലോ​മി​ന ഡി​സൂ​സ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ത​ന്നെ സ​മീ​പി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​ബ്‌​സി​ഡി​യു​ള്ള മു​ല്ല​പ്പൂ കൃ​ഷി​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​യ്പ​ക്ക് താ​ൻ അ​ർ​ഹ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ബ്‌​സി​ഡി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ 30,000 രൂ​പ പ്രാ​രം​ഭ തു​ക ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഫി​ലോ​മി​ന ബീ​ന​യെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​രാ​തി​യി​ൽ ബീ​ന​യെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് തു​ക കൈ​മാ​റി. തൊ​ഴി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ൽ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ധി​ക വാ​യ്പ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​നം എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​മെ​ന്നും പ്ര​തി പി​ന്നീ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ബ്‌​സി​ഡി തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും വാ​യ്പാ പ​ലി​ശ തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ബീ​ന​യെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു. 2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നും ഈ ​മാ​സം 19നും ​ഇ​ട​യി​ൽ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ന​ൽ​കാ​തെ പ്ര​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി 70 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. വി​ട്ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

