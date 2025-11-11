ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തക സംഗമംtext_fields
ബംഗളൂരു: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള ബംഗളൂരു സിറ്റി കമ്മിറ്റി ‘പ്രസ്ഥാന പാതയിൽ കുടുംബ സമേതം’എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തക സംഗമം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം പി.ഐ. നൗഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള ബംഗളൂരു സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഡോ. നഹാസ് മാള മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
എസ്.ഐ.ഒ കേരള ബംഗളൂരു ചാപ്റ്റർ, ജി.ഐ.ഒ കേരള ചാപ്റ്റർ എന്നിവയും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി. സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, ബുക് ഫെയർ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ നടന്നു. ‘മാധ്യമവും സമൂഹവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മീഡിയ സെഷനിൽ മക്തൂബ് മീഡിയ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ അസ്ലഹ് സംസാരിച്ചു.
ബംഗളൂരു നഗരത്തിലെ സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത് ഏരിയകളിലെ പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. കെ.വി. ഖാലിദ്, സഹല മൊയ്തു, മുഹ്സിൻ ഖാൻ, ഷബീർ കൊടിയത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബംഗളൂരു സിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്. ഷംലി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
