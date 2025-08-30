Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    30 Aug 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:28 AM IST

    ഐ.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി; ഭ​ർ​ത്താ​വ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ

    Representation image
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​സ്.​ജി പാ​ള​യ​യി​ൽ ഐ.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ശി​ൽ​പ (27) എ​ന്ന യു​വ​തി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം​മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വീ​ണു​മാ​യി യു​വ​തി​യു​ടെ വി​വാ​ഹം. സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​വീ​ൺ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​നീ​പൂ​രി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ധ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ശി​ൽ​പ​യെ പ്ര​വീ​ൺ നി​ര​ന്ത​രം മാ​ന​സി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി ശി​ൽ​പ​യു​ടെ മാ​താ​വ് ശാ​ര​ദ പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് പ്ര​വീ​ണി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

