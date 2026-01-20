Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:35 AM IST

    ഇ​സ്മ​യി​ൽ സ​മീ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക ക​രാ​ട്ടേ ടീ​മി​ൽ

    ഇ​സ്മ​യി​ൽ സ​മീ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക ക​രാ​ട്ടേ ടീ​മി​ൽ
    ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​മീ​ർ 

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഹു​ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​മീ​ർ 17ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും ദേ​ശീ​യ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സി​ലും സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ക​രാ​ട്ടേ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ (16-17 വ​യ​സ്സ്) -68 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ന​മീ​ർ, ഫൈ​ന​ലി​ൽ നി​ല​വി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വി​നെ 8-4 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​വി​ജ​യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന 2026ലെ ​ദേ​ശീ​യ ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഭ​ട്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ന​മീ​ർ നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് റു​ക്‌​നു​ദ്ദീ​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ്. സെ​ൻ​സെ ന​ദീ​മി​ന്റെ​യും സെ​ൻ​സെ അ​മ​ർ ശ​ബ​ന്ദ്രി​യു​ടെ​യും കീ​ഴി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​നം.

