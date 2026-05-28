    Posted On
    date_range 28 May 2026 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 8:29 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി ഈ​ദ് ഗാ​ഹു​ക​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ദ് ഗാ​ഹു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഈ​ദ് ന​മ​സ്കാ​ര സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​ടി.​എം ലേ ​ഔ​ട്ട്, ഹെ​ഗ്ഡെ ന​ഗ​ർ, ശി​വാ​ജി ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 07.30നാ​ണ് ഈ​ദ് ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 07.45നും ​വൈ​റ്റ്‌​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നും ന​മ​സ്കാ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ബി.​ടി.​എം ലേ​യൗ​ട്ടി​ൽ ജ​നാ​ർ​ധ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ക​ന്ന​ഡ സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഒ​മ്പ​താം മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ശ്‌​റ​ഫ് സ​ല​ഫി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഹെ​ഗ്ഡെ ന​ഗ​റി​ലെ സി.​എം.​എ പാ​ല​സ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ജ​സീ​ൽ ന​ജാ​ത്തി പോ​ത്തു​ക​ല്ലും, ശി​വാ​ജി ന​ഗ​റി​ലെ മ​ദ്റ​സ എ ​നി​സ്വാ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് നി​സാ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി​യി​ലെ ഷം​സ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​മീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദും, വൈ​റ്റ്‌​ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ ഖു​ബ മു​സ​ല്ലാ​ഹ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ് സ​ല​ഫി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: +91 99000 01339.

    TAGS:metroeidEid prayersBengaluru
    News Summary - Islamic Eid prayers at various centers in Bengaluru
