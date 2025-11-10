Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ക​യ​റ്റു​മ​തി; സ​തീ​ഷ് സെ​യ്ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ 64 കോ​ടി സ്വ​ത്ത് ഇ.​ഡി ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ർ​വാ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ സ​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ സെ​യ്‌​ലി​ന്റെ (59) 64 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​താ​യി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​യി​ലി​നെ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ഗോ​വ​യി​ലെ മോ​ർ​മു​ഗോ​വ​യി​ലെ ചി​ക്കാ​ലിം വി​ല്ലേ​ജി​ലെ 12,500 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ തു​റ​സ്സാ​യ ഭൂ​മി, മോ​ർ​മു​ഗോ​വ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പെ​ഡ്രോ ഗാ​ലെ കോ​ട്ട എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന 16,850 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ഭൂ​മി, വാ​സ്കോ​ഡ ഗാ​മ​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം നി​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സെ​യി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഒ​രു ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് കേ​സ്.

    2010ൽ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ലോ​കാ​യു​ക്ത കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബെ​ലെ​ക്കേ​രി തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ട് ല​ക്ഷം ട​ൺ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഗോ​വ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ശ്രീ ​മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഷി​പ്പി​ങ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എം.​ഡി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സെ​യി​ൽ, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 1.54 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് വാ​ങ്ങി. എം.​വി കൊ​ളം​ബി​യ, എം.​വി മ​ന്ദാ​രി​ൻ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ചു. ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ക​മ്പ​നി തു​റ​ന്ന​താ​യും ഇ.​ഡി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

