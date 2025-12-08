Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഐ.​പി.​എ​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:50 AM IST

    ഐ.​പി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​പി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഭാ​വി​യി​ലെ ഐ.​പി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യം തു​ട​ർ​ന്നും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ. 2025ലെ ​ഐ‌.​പി.‌​എ​ല്ലി​ൽ റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് 11 പേ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്‌.​സി.‌​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശി​വ​കു​മാ​ർ. ഭാ​വി​യി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ വ​ലി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഞാ​നൊ​രു ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​യാ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ടം വീ​ണ്ടും സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ യ​ശ​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും’’ -ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് കെ.‌​എ​സ്‌.​സി‌.​എ സ്റ്റേ​ഡി​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കും, ശ​രി​യാ​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഐ‌.​പി.‌​എ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ല്ല, ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ത് തു​ട​രും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണി​ത്, ഇ​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തും. വ​നി​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IPL MatchBangalore NewsChinnaswamy Stadium
    News Summary - IPL match will beb held in Chinnaswami stadium
    Similar News
    Next Story
    X