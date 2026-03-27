    Posted On
    date_range 27 March 2026 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 8:43 AM IST

    ഐ.​പി.​എ​ൽ 2026; സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി 2,000 പൊ​ലീ​സു​കാ​രും ഏ​ഴ് സു​ര​ക്ഷ സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളും

    ഐ.​പി.​എ​ൽ 2026; സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി 2,000 പൊ​ലീ​സു​കാ​രും ഏ​ഴ് സു​ര​ക്ഷ സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളും
    ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ഐ.​പി.​എ​ൽ 2026 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ് മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഐ.​പി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ഏ​ഴ് പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളെ​യും 2,000 പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചു.ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ർ​ച്ച് 23 നും 26 ​നും മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും പൊ​ലീ​സ്, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, ജി.​ബി.​എ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഇ​വ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക്ക് മു​മ്പ് ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കും. ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര​ട​ക്കം 2,000 ത്തോ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ണ​ക്റ​റ്റി​ങ് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളി​ലും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും. ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ, ബി.​എം.​ടി.​സി പോ​ലു​ള്ള പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു. ബാ​ഗേ​ജ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, മെ​റ്റ​ൽ ഡി​റ്റ​ക്ട​റു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS: Malayalam News, metro news, IPL 2026
    News Summary - IPL 2026; 2,000 policemen and seven security squads for security
