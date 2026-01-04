Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ഉ​മേ​ഷ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കൗ​പ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മ​ല്ല​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ വീ​ട് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന, അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ല മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഉ​മേ​ഷ് ബ​ലേ​ഗ​ർ എ​ന്ന ഉ​മേ​ഷ് റെ​ഡ്ഡി​യാ​ണ് (44) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം നാ​ലി​ന് പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര കി​ണി ത​ന്റെ വീ​ട് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പൂ​ട്ടി താ​ക്കോ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി മീ​റ്റ​ർ പെ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി ഇ​തെ​ടു​ത്ത് മു​ൻ​വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലെ അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 72 ഗ്രാം ​ഭാ​ര​മു​ള്ള 3.90 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 1500 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ​ണം പോ​യി.

    മോ​ഷ​ണ രീ​തി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​രി​റാം ശ​ങ്ക​ർ, അ​ഡീ. എ​സ്.​പി സു​ധാ​ക​ർ എ​സ്. നാ​യി​ക്, മു​ൻ കാ​ർ​ക്ക​ള അ​സി. പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ഹ​ർ​ഷ പ്രി​യം​വ​ദ, ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് കാ​ർ​ക്ക​ള സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഡി.​ടി. പ്ര​ഭു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. കൗ​പ് സ​ർ​ക്ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി. ​അ​സ്മ​ത്ത് അ​ലി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 16 കേ​സു​ക​ളും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 17 കേ​സു​ക​ളും പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ട്ട് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മാ​വൂ​ർ, തൃ​ശൂ​ർ, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ, ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി, പു​ത്തൂ​ർ സി​റ്റി, മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി, ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ സി​ർ​സി റൂ​റ​ൽ, ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​സ​വ​ന​ഹ​ള്ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശി​വ​മോ​ഗ ജി​ല്ല​യി​ലെ തീ​ർ​ഥ​ഹ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ൽ.​പി.​സി വാ​റ​ന്റ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ ശൃം​ഗേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ൽ കോ​ട​തി വി​ളം​ബ​ര ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    സി.​ഐ ജി. ​അ​സ്മ​ത്ത് അ​ലി, പ​ടു​ബി​ദ്രി എ​സ്.​ഐ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ടി. ​നാ​യി​ക്, കൗ​പ് എ​സ്.​ഐ ശു​ഭ​ക​ര, പ​ടു​ബി​ദ്രി എ.​എ​സ്.​ഐ രാ​ജേ​ഷ്, പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​യ മോ​ഹ​ൻ​ച​ന്ദ്ര, ര​ഘു, ജീ​വ​ൻ, ജീ​പ്പ് ഡ്രൈ​വ​ർ ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, സി.​ഡി.​ആ​ർ വി​ങ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ ദി​നേ​ശ്, നി​തി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
