Madhyamam
    Metro
    Posted On
    1 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 7:45 AM IST

    അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന ക​വ​ർ​ച്ച​ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന ക​വ​ർ​ച്ച​ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹാ​ലി​യാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് നാ​ല് അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഈ ​പ്ര​തി​ക​ളെ ബോ​ഡി വാ​റ​ന്റ് മു​ഖേ​ന കു​ന്താ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ഈ ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സോ​ളാ​പു​ർ നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ ല​ഖ​ൻ കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി (31), സ​ന്ദീ​പ് ല​വ​തെ (25), വി​വേ​ക് ​​കും​ബ​ർ (26), അ​സീ​സ് ഏ​ലി​യാ​സ് ചോ​ട്ടെ (28) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ജൂ​ലൈ 19ന്, ​കു​ന്താ​പു​രം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ വെ​സ്റ്റ് ബ്ലോ​ക്കി​ലെ ബി​ബി റോ​ഡി​ലു​ള്ള രോ​ഹി​തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. പി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 4.57 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ, വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഹാ​ലി​യാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഒ​രു മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഇ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    അ​റ​സ്റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, കു​ന്താ​പു​രം ക​വ​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, കു​ന്താ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി, കോ​ട​തി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ച്ചി​ൻ എ​ന്ന ല​ഖ​നെ​തി​രെ 28 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​സീ​സി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ക​വ​ർ​ച്ച, മോ​ഷ​ണം എ​ന്നീ കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദീ​പി​നെ​തി​രെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

