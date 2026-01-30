Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:30 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വത്തിന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വത്തിന് തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യുന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​കാ​ശ് രാ​ജ്, രു​ക്മി​ണി വ​സ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌ സി​നി​മ ഫോ​ർ​ട്ട് ബാ​ഗേ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചി​ത്ര​മാ​യി പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത ക​ന്ന​ട ക​വി ജി.​എ​സ്. ശി​വ​രു​ദ്ര​പ്പ​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത ര​ച​ന​യി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് 'സ്ത്രീ ​സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത, സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം' എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ സി​നി​മാ മ​ത്സ​രം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ക​ന്ന​ട സി​നി​മ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ​മ​കാ​ലി​ക ലോ​ക സി​നി​മ, മു​ൻ​കാ​ല സി​നി​മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 65 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 225 സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജാ​ജി​ന​ഗ​റി​ലെ ലു​ലു മാ​ളി​ലെ സി​നി​പോ​ളി​സ്, ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി​യി​ലെ സു​ചി​ത്ര ഫി​ലിം സൊ​സൈ​റ്റി, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഫി​ലിം ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:film festivalInternational film festival
    News Summary - International film festival begins
    Similar News
    Next Story
    X