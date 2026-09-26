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Madhyamam
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    തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ം; വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തത് 41.63 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ

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    2,18 ലക്ഷം നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ട്
    തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ം; വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തത് 41.63 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 41.63 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    2.18 ല​ക്ഷം നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 4,48,44,080 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത് ഇ​തി​ൽ 2.22 കോ​ടി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 2.25 കോ​ടി സ്ത്രീ​ക​ളും 2,873 ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ട്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത​ത്' അ​പൂ​ര്‍ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍' എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പേ​രു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ ആ​കെ 43,82,296 നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ 41,63,368 നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു, 2,18,928 നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ട്.

    ഹി​യ​റി​ങ്ങു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൈ​മാ​റി​യ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളി​ൽ 28,80,882 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം 12,82,486 കേ​സു​ക​ൾ ഹി​യ​റി​ങ്ങു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ഫോം 6 ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ 7,70,988 ഉം ​ഫോം 6A അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ 4,551 ഉം ​ഫോം 7 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ 61,130 ഉം ​ഫോം 8 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ 11,11,495 ഉം ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 19,48,164 ആ​ണ്.

    ഇ​വ​യി​ല്‍ അ​വ​സാ​ന വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12 ന് ​ന​ട​ക്കും. അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 ആ​ണ്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ്ര​കാ​രം 'വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത​ത്' അ​പൂ​ര്‍ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍'​എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഫോം 6 ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Intensive voter list revision
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