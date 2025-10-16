Begin typing your search above and press return to search.
    കൊ​പ്പ​ലി​ൽ 400 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ കാ​റ്റാ​ടി​യ​ന്ത്ര സാ​മ​ഗ്രി ഫാ​ക്ട​റി

    ആ​യി​രം പേ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ജോ​ലി
    എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​റ്റാ​ടി ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​ക്കാ​യി വ​ലി​യ ബ്ലേ​ഡു​ക​ളും ട​വ​റു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​നോ​ക്സ് വി​ൻ​ഡ്, കൊ​പ്പ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ 400 കോ​ടി രൂ​പ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കി​ൽ പു​തി​യ ഫാ​ക്ട​റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 1000 നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൊ​പ്പ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്യാ​ഡി​ഗോ​പ്പ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​ദ്ധ​തി വ​രു​ക. ക​മ്പ​നി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​നോ​ക്സ് വി​ൻ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് (കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജീ​സ്) സ​ന്തോ​ഷ് ഖൈ​ർ​നാ​റു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പാ​ട്ടീ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് 70 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​മ്പ​നി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദേ​വാ​ൻ​ഷ് ജെ​യി​ൻ ത​നി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു.

    വീ​തി​യേ​റി​യ​തും നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ബ്ലേ​ഡു​ക​ളും ട​വ​റു​ക​ളും കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ല. വി​ജ​യ​പു​ര ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​മ്പ​നി തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    കൊ​പ്പ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ഷ്ട​ഗി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യാ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡി​ന് (കെ.​ഐ.​എ.​ഡി.​ബി) കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യും പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മൊ​ത്തം 400 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ 300 കോ​ടി രൂ​പ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും 100 കോ​ടി രൂ​പ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കും.

    പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യി​ക ന​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​നോ​ക്സ് വി​ൻ​ഡി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    TAGS:Karnatakawind energyM B Patil
    News Summary - InoxWind to pump Rs 400 crore into Karnatakas Koppal Minister Patil
