Madhyamam
    date_range 31 Jan 2026 9:17 AM IST
    date_range 31 Jan 2026 9:17 AM IST

    ഐ.എൻ.എൽ നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഐ.എൻ.എൽ നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗ് (ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ) ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ്ര​ഫ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ലൈ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ത​സ്‌​നി ഇ​ബ്രാ​ഹിം സൈ​ദ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സൈ​ദ്, ടി.​സി. സാ​ലി​ഹ്, ന​സീ​ർ എ​ച്ച്.​എ.​എ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സി.​പി.​ഐ.(​എം) ക​ർ​ണാ​ട​ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​പ്ര​കാ​ശു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍

    ബംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ലീഗ് (ഐ.എൻ.എൽ) ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റ് പ്രഫ. മുഹമ്മദ്‌ സുലൈമാൻ നാഷനൽ വിമൻസ് ലീഗ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്‍റ് തസ്‌നി ഇബ്രാഹിം സൈദ്, കർണാടക സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ ഷാജഹാൻ സൈദ്, ടി.സി. സാലിഹ്, നസീർ എച്ച്.എ.എല്‍ തുടങ്ങിയവർ സി.പി.എം കർണാടക ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. പ്രകാശുമായി ബംഗളൂരുവിലെ ഇ.എം.എസ് ഭവനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവിഭാഗവും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറി. മതേതര ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കർണാടകയിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ വളർന്നുവരുന്ന ആവിർഭാവത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യമായ വഴികളും സി.പി.ഐ (എം) ആരായുമെന്ന് പ്രകാശ്.കെ ഉറപ്പുനൽകി. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുരോഗമന മതേതര ശക്തികൾക്കിടയിൽ ഐക്യം വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇരു പാർട്ടികളും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

