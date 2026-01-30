Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    30 Jan 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 9:26 AM IST

    ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ്ര​ഫ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ലൈ​മാ​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ വു​മ​ൺ​സ് ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ത​സ്‌​നി ഇ​ബ്രാ​ഹിം സൈ​ദ്, സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സൈ​ദ്, ടി.​സി. സാ​ലി​ഹ്, ന​സീ​ർ എ​ച്ച്.​എ.​എ​ല്‍. തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​പ്ര​കാ​ശു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗ് (ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ) ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ്ര​ഫ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ലൈ​മാ​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ വു​മ​ൺ​സ് ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ത​സ്‌​നി ഇ​ബ്രാ​ഹിം സൈ​ദ്, സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സൈ​ദ്, ടി.​സി. സാ​ലി​ഹ്, ന​സീ​ർ എ​ച്ച്.​എ.​എ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സി.​പി.​എം ക​ർ​ണാ​ട​ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​പ്ര​കാ​ശു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യം കൈ​മാ​റി. മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​വി​ർ​ഭാ​വ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​മാ​യ വ​ഴി​ക​ളും സി.​പി.​എം ആ​രാ​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​രോ​ഗ​മ​ന മ​തേ​ത​ര ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

