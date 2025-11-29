Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:08 AM IST

    വ​യ​നാ​ട് പ്ര​കൃ​തി ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി വീ​ട് നി​ര്‍മി​ച്ചു​ന​ല്‍കി ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ

    വ​യ​നാ​ട് പ്ര​കൃ​തി ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി വീ​ട് നി​ര്‍മി​ച്ചു​ന​ല്‍കി ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ
    സു​ലൈ​മാ​ൻ സേ​ട്ട് സെ​ന്റ​ർ വ​യ​നാ​ട് ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ടി​ന്റെ ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ, ഐ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സു​ലൈ​മാ​ൻ സേ​ട്ട് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ​യ​നാ​ട് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ കു​റി​ഞ്ഞി​ല​ക​ത്ത് പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ​ണി​ത ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന്‍റെ ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ന്നു.

    ഐ.​എം.​സി.​സി ഒ​മാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്താ​ണ് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ, കാ​സിം ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, സി.​എ​ച്ച്. ഹ​മീ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ശോ​ഭ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ല്ല കോ​യ, ബ​ഷീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല, ദേ​ശീ​യ വ​നി​ത ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഡോ. ​ശ​മീ​മ മെ​ഹ്ത​ബ്, ഖ​ദി​ജ ടീ​ച്ച​ർ, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ഞ്ചാ​ര, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഒ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ, അ​ഷ​റ​ഫ് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ, ഹ​മീ​ദ് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹ​ഫ്സ​ത്ത്, അ​നീ​ഷ് ബി. ​നാ​യ​ർ, സി.​വി. രാ​ജ​ൻ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ന​ൽ, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ്, മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം, ക​ണ​ക്കൈ​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, സി. ​അ​സൈ​നു, അ​ഷ​റ​ഫ് ന​യ്ക്ക​ട്ടി, ജോ​യി (സി.​പി.​ഐ), പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ (ബി.​ജെ.​പി), ഷി​നോ​ജ്, എം.​ടി. അ​നി​ൽ, എ​സ്.​വൈ.​എ​സ്. നേ​താ​വ് ടി.​എം. ഷ​മീ​ർ, ഐ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടി.​സി. സാ​ലി​ഹ് ശി​വാ​ജി ന​ഗ​ർ, എം.​കെ. ന​സീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

