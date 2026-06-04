അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം; എം.പി റെയില്വേ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ബംഗളൂരു: മൈസൂരു റെയില് വേ ശൃംഖലയിലല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ആവശ്യപ്പെട്ട് മൈസൂരു എം.പി യദുവീര് കൃഷ്ണദത്ത ചമരാജ വൊഡയാര് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യാത്രക്കാരുടെ വര്ധനവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മൈസൂരുവിലേക്ക് അതിവേഗ റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി നീട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എം.പി മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മൈസൂരുവിലേക്കുള്ള അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രണ പരിപാടികളും സാധ്യത പഠനങ്ങളും നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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