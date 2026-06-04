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    Metro
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 9:23 AM IST

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം; എം.​പി റെ​യി​ല്‍വേ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

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    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം; എം.​പി റെ​യി​ല്‍വേ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
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    സ്പീക്കർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ യു.ടി. ഖാദർ കെ.പി.സി.സി ഓഫിസിലെത്തി കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു റെ​യി​ല്‍ വേ ​ശൃം​ഖ​ല​യി​ല​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മൈ​സൂ​രു എം.​പി യ​ദു​വീ​ര്‍ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ച​മ​രാ​ജ വൊ​ഡ​യാ​ര്‍ കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ല്‍വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ര്‍ധ​ന​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ ഇ​ട​നാ​ഴി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:railway ministerinfrastructure developmentBengaluru
    News Summary - Infrastructure development; MP holds meeting with Railway Minister
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