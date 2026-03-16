കർണാടകയിൽ 4824 കോടിയുടെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം; 14,525 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ
ബംഗളൂരു:കർണാടക സർക്കാർ 4,824.31 കോടി രൂപയുടെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപ നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. ഇതുവഴി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 14,525 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി എം ബി പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം, സംസ്ഥാന തല ഏകജാലക അംഗീകാര സമിതിയുടെ 158-ാമത് യോഗത്തിലാണ് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. വിജയപുര, ബാഗൽകോട്ട്, ചിത്രദുർഗ, കോലാർ, രാമനഗര എന്നിവയുൾപ്പെടെ 13 ജില്ലകളിലായി 37 പുതിയ വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾക്കും രണ്ട് അധിക നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കമ്മിറ്റി അനുമതി നൽകി. ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പഞ്ചസാര നിർമ്മാണം, സാങ്കേതിക തുണിത്തരങ്ങൾ, കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ്, എയ്റോസ്പേസ്, ജ്വല്ലറി നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ, പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ അംഗീകൃത പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് 14,525 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു. അംഗീകൃത പദ്ധതികളിൽ 22 എണ്ണം വൻകിട, ഇടത്തരം വ്യാവസായിക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു, ഓരോന്നിനും 50 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ പദ്ധതികൾ ഒരുമിച്ച് 3,908.68 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും 12,475 പേർക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, 15 കോടി മുതൽ 50 കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപമുള്ള 15 പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു, ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് 350.60 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 1,750 തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.ഏകദേശം 300 പേർക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 565.03 കോടി രൂപയുടെ രണ്ട് അധിക നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്കും കമ്മിറ്റി അനുമതി നൽകി. ബാഗ്മാനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഐടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള 494.65 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ, കർണാടക ബംഗാരു ഷുഗേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പഞ്ചസാര നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള 443.50 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ, ക്ലീൻ പാക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സാങ്കേതിക തുണിത്തര യൂണിറ്റിനായുള്ള 376 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ എന്നിവ അംഗീകരിച്ച പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ 300 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ത്രിശൂൽ ബിൽഡ്ടെക് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മുധോളിൽ 257.77 കോടി രൂപയുടെ കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് (സിബിജി) യൂനിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ട്രൗൾട്ട് ഗ്രാസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 250 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മോട്ടോർ, കൺട്രോളർ നിർമ്മാണ യൂനിറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ച സുയോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന പദ്ധതികൾ. കർണാടകയിലുടനീളം വ്യാവസായിക വളർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വലിയ തോതിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളെയാണ് ഈ അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register