    date_range 16 March 2026 9:32 AM IST
    date_range 16 March 2026 9:32 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 4824 കോ​ടി​യു​ടെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക നി​ക്ഷേ​പം; 14,525 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    13 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 37 പു​തി​യ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 4824 കോ​ടി​യു​ടെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക നി​ക്ഷേ​പം; 14,525 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    മ​ന്ത്രി എം.​ബി.​ പാ​ട്ടീ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു:​ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ 4,824.31 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക നി​ക്ഷേ​പ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം 14,525 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി എം ​ബി പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫിസി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന പ്ര​കാ​രം, സം​സ്ഥാ​ന ത​ല ഏ​ക​ജാ​ല​ക അം​ഗീ​കാ​ര സ​മി​തി​യു​ടെ 158-ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്. വി​ജ​യ​പു​ര, ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട്, ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ, കോ​ലാ​ർ, രാ​മ​ന​ഗ​ര എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 13 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 37 പു​തി​യ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും ര​ണ്ട് അ​ധി​ക നി​ക്ഷേ​പ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ഐ​ടി ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ, പ​ഞ്ച​സാ​ര നി​ർ​മ്മാ​ണം, സാ​ങ്കേ​തി​ക തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, കം​പ്ര​സ്ഡ് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ്, എ​യ്‌​റോ​സ്‌​പേ​സ്, ജ്വ​ല്ല​റി നി​ർ​മ്മാ​ണം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ, പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ൽ നി​ർ​മ്മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 14,525 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ 22 എ​ണ്ണം വ​ൻ​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ടു​ന്നു, ഓ​രോ​ന്നി​നും 50 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് 3,908.68 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ക​യും 12,475 പേ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, 15 കോ​ടി മു​ത​ൽ 50 കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള 15 പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു, ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് 350.60 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും 1,750 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.ഏ​ക​ദേ​ശം 300 പേ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന 565.03 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ര​ണ്ട് അ​ധി​ക നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ബാ​ഗ്മാ​നെ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ ഐ​ടി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള 494.65 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ക​ർ​ണാ​ട​ക ബം​ഗാ​രു ഷു​ഗേ​ഴ്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ പ​ഞ്ച​സാ​ര നി​ർ​മ്മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള 443.50 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ക്ലീ​ൻ പാ​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക തു​ണി​ത്ത​ര യൂ​ണി​റ്റി​നാ​യു​ള്ള 376 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ 300 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന ത്രി​ശൂ​ൽ ബി​ൽ​ഡ്‌​ടെ​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, മു​ധോ​ളി​ൽ 257.77 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കം​പ്ര​സ്ഡ് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് (സി​ബി​ജി) യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ട്രൗ​ൾ​ട്ട് ഗ്രാ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, 250 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന മോ​ട്ടോ​ർ, ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ നി​ർ​മ്മാ​ണ യൂ​നിറ്റ് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച സു​യോ മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റിം​ഗ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ളം വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വ​ള​ർ​ച്ച ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Karnatakanew jobsmetro news
    News Summary - Industrial and agricultural investment worth Rs 4824 crore in Karnataka; 14,525 new jobs created
