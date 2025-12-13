Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ 2025- 26 ബാ​ച്ചി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൈ​ര​ളി നി​കേ​ത​ൻ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ 2025-26 ബാ​ച്ചി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നം ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​റി​ലെ കെ.​എ​ൻ.​ഇ.​ടി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു മൗ​ണ്ട് കാ​ർ​മ​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യും റി​ട്ട. അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ സു​ജ​യ സു​ന്ദ​രം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ റെ​ജി കു​മാ​ർ, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ എ.​ആ​ർ. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റി പോ​ൾ പീ​റ്റ​ർ, കെ.‌​എ​ൻ‌.​ജി‌.​ജെ‌.​ഡി.‌​സി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​ജി​ത രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഐ‌.​എ​ൻ‌.​സി‌.​പി‌.​യു‌.​സി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നി​ർ​മ​ല വ​ർ​ക്കി, ഹെ​ഡ് മി​സ്ട്ര​സ് സു​ജാ​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ.​ആ​ർ. ലീ​ന സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    2024-25ലെ ​എ​സ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ൽ‌.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കും എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക​വ് പു​ല​ര്‍ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി. ഐ‌.​എ​ൻ‌.​എ​ച്ച്‌.​എ​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മി​സ്ട്ര​സ് മ​ജു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

