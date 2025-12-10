Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    10 Dec 2025 9:15 AM IST
    10 Dec 2025 9:15 AM IST

    ഇൻഡിഗോ വിമാന സർവിസ് മുടക്കം: ഗൾഫ് ജോലി സ്വപ്നം പൊലിയുന്നു

    അഭിമുഖങ്ങൾ മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സി​ലെ കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് ജോ​ലി തേ​ടു​ന്ന​വ​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ജോ​ലി അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. മം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ പ​ര​മാ​വ​ധി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടോ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചോ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക്കും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ദി​നം എ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ ശ​മ്പ​ള​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് പ​ല​രും പോ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖ വേ​ദി​ക​ൾ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ അ​റി​യി​പ്പ് മാ​ത്ര​മേ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു തു​മ്പെ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ചെ​ല​വേ​റി​യ​താ​യി. ട്രെ​യി​ൻ, ബ​സ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​യും ഇ​തേ പ്ര​യാ​സം പ​ങ്കി​ട്ടു. വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​യി​ലെ കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി. ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ഭി​മു​ഖ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രാ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തേ​സ​മ​യം വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​മ്പ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം​നി​ര ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മും​ബൈ​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു അ​ഭി​മു​ഖം ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ട്രെ​യി​നി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യോ അ​വി​ടെ എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ മോ​ശം പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് കാ​ര​ണം യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​നം ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖം മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​താ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഷോ​ർ​ട്ട്‌​ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​വാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, പ​ല​രും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

