    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ നി​ർ​മി​ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ നി​ല​യം സ്ഥാ​പി​ച്ചു

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ നി​ർ​മി​ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ നി​ല​യം സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ത​ദ്ദേ​ശ നി​ർ​മി​ത റ​ഡാ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച നൂ​ത​ന ഡോ​പ്ല​ർ റ​ഡാ​ർ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​വ​ച​ന​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മി​ഷ​ൻ മൗ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര ഭൗ​മ​ശാ​സ്ത്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി​തേ​ന്ദ്ര സി​ങ് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ റാ​യ്പൂ​രി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ഡോ​പ്ല​ർ റ​ഡാ​റാ​ണി​ത്. മം​ഗ​ളൂ​രു ശ​ക്തി​ന​ഗ​റി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യാ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പി​ന്റെ (ഐ.​എം.​ഡി) ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ് റ​ഡാ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഡോ​പ്ല​ർ പ്ര​ഭാ​വം (പ്ര​കാ​ശം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​ബ്ദം പോ​ലു​ള്ള ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വൃ​ത്തി​യി​ലെ മാ​റ്റം) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്, റ​ഡാ​റി​ന് മ​ഴ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത​യും ദി​ശ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ല​നം അ​ള​ക്കാ​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​വ​ച​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യും. തി​ര​ശ്ചീ​ന​മാ​യും ലം​ബ​മാ​യും തി​ര​മാ​ല​ക​ളെ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന സി-​ബാ​ൻ​ഡ് റ​ഡാ​റി​ന് 250 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ​വ​രെ ദൂ​ര​മു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക, കേ​ര​ളം, ഗോ​വ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​ങ്ക​ൺ, വ​ട​ക്ക​ൻ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്, ദ​ക്ഷി​ണ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ, ക​ന​ത്ത മ​ഴ, മി​ന്ന​ൽ, ആ​ലി​പ്പ​ഴം, ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്, പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​ത, മ​റ്റ് ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് ന​ൽ​കും. ആ​ലി​പ്പ​ഴം വീ​ഴു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ഇ​തി​ന് ക​ഴി​വു​ണ്ട്.

    News Summary - Indigenously built weather forecast radar in Mangaluru
    X