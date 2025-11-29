തദ്ദേശീയ നിർമിത കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ നിലയം സ്ഥാപിച്ചുtext_fields
മംഗളൂരു: തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച നൂതന ഡോപ്ലർ റഡാർ മംഗളൂരുവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള മിഷൻ മൗസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര സഹമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ് മംഗളൂരുവിലും ഛത്തിസ്ഗഢിലെ റായ്പൂരിലും ഓൺലൈനായാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.
കർണാടകയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഡോപ്ലർ റഡാറാണിത്. മംഗളൂരു ശക്തിനഗറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യാ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐ.എം.ഡി) ഓഫിസിലാണ് റഡാർ സ്ഥാപിച്ചത്.
ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം (പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം പോലുള്ള തരംഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയിലെ മാറ്റം) ഉപയോഗിച്ച്, റഡാറിന് മഴ കണ്ടെത്താനും കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ദിശയും അടിസ്ഥാനമാക്കി മഴമേഘങ്ങളുടെ ചലനം അളക്കാനും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. തിരശ്ചീനമായും ലംബമായും തിരമാലകളെ കടത്തിവിടുന്ന സി-ബാൻഡ് റഡാറിന് 250 കിലോമീറ്റർവരെ ദൂരമുണ്ട്.
കർണാടക, കേരളം, ഗോവ, ദക്ഷിണ കൊങ്കൺ, വടക്കൻ ലക്ഷദ്വീപ്, ദക്ഷിണ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തീരപ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇടിമിന്നൽ, കനത്ത മഴ, മിന്നൽ, ആലിപ്പഴം, ശക്തമായ കാറ്റ്, പ്രക്ഷുബ്ധത, മറ്റ് കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഇത് നൽകും. ആലിപ്പഴം വീഴുന്നത് കണ്ടെത്താനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register