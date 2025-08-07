Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightലാൽ ബാഗിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:22 AM IST

    ലാൽ ബാഗിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പുഷ്പമേള ഇന്ന് മുതല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    Lalbagh botanical garden
    cancel
    camera_alt

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​ഷ്പ​മേ​ള​ക്കാ​യി ലാ​ല്‍ ബാ​ഗ് ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​നി​ൽ പു​ഷ്പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലാ​ല്‍ ബാ​ഗ് ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​നി​ൽ 218ാമ​ത് പു​ഷ്പ​മേ​ള​ക്ക് ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭ​മാ​വും. 12 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പു​ഷ്പ​മേ​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ രാ​വി​ലെ 10ന് ​ഗ്ലാ​സ് ഹൗ​സി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ 18 വ​രെ മേ​ള ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. വ​ട​ക്ക​ന്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ കി​റ്റൂ​ര്‍ രാ​ജ്യ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കി​റ്റൂ​ര്‍ രാ​ജ്ഞി റാ​ണി ചെ​ന്ന​മ്മ, സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി ക്രാ​ന്തി​വീ​ര സം​ഗോ​ളി രാ​യ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​രു​ട ജീ​വി​ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്ലാ​സ് ഹൗ​സി​നു​ള്ളി​ലെ 2800 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കി​റ്റൂ​ര്‍ കോ​ട്ട​യു​ടെ പു​ഷ്പ മാ​ത്ര​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം. കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്ത് ക​യ​റി​യ ചെ​ന്ന​മ്മ, രാ​യ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ, റാ​ണി​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ലം, കോ​ട്ട​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം, ലാ​വ​ണി ന​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ മാ​തൃ​ക​ക​ള്‍, ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ രാ​യ​ണ്ണ​യെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റു​ന്ന രം​ഗം, പ്ര​തി​മ​ക​ള്‍, ഛായാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച പി​ര​മി​ഡു​ക​ൾ, ഹൃ​ദ​യാ​കൃ​തി​യു​ള്ള ക​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ലാ​ല്‍ ബാ​ഗി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ട്ട് വ​ലി​യ ഔ​ട്ട് ഡോ​ര്‍ സ്ക്രീ​നു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ടെ ചെ​ന്ന​മ്മ​യു​ടെ​യും രാ​യ​ണ്ണ​യു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ള്‍ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    36.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫ്ല​വ​ർ ഷോ ​ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. നാ​ല് ല​ക്ഷം പീ​ച്ച് ഡ​ച്ച് റോ​സ് ത​ണ്ടു​ക​ളും 1200 കി​ലോ ഡ​ച്ച് ജ​മ​ന്തി പൂ​ക്ക​ളും പു​ഷ്പാ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ക്ക​ബ​ല്ലാ​പു​ര, കോ​ലാ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ജ​മ​ന്തി പൂ​ക്ക​ളും ഹൊ​സൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് വെ​ള്ള റോ​സാ പൂ​ക്ക​ളും മേ​ള​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി.

    133 സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളും ഡോ​ര്‍ ഫ്രെ​യിം ഡി​റ്റ​ക്റ്റ​ര്‍, 12 വാ​ട്ട​ര്‍ ബൂ​ത്തു​ക​ള്‍, പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്രം, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ലു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക​യി മി​സ്റ്റ് കൂ​ളി​ങ് സി​സ്റ്റ​വും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​പ​യോ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ, ക്ലോ​ക്ക് റൂം, ​ഷ​ട്ടി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​വും. നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    പു​ഷ്പ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പു​ഷ്പ ക​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​സ്യ​മേ​ള​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16ന് ​ലാ​ല്‍ ബാ​ഗി​ലെ ഡോ. ​എം.​എ​ച്ച് മാ​രി ഗൗ​ഡ മെ​മ്മോ​റി​യ​ല്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്നു കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പു​ഷ്പ​മേ​ള​യു​ടെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ്. രാ​വി​ലെ ആ​റ് മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:independence daylalbaghFlower fairBangalore
    Similar News
    Next Story
    X