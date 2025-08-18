Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:03 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി

    Cycle Rally
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സൈ​ക്ലി​ങ് ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്‌ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ഒ​രു അ​തു​ല്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സൈ​ക്കി​ൾ സ​വാ​രി​യി​ലൂ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൂ​പ​ടം വ​ര​ച്ചാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ ആ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ 79 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​വാ​രി ന​ട​ത്തി.

    400ല​ധി​കം സൈ​ക്കി​ൾ സ​വാ​രി​ക്കാ​ർ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​രു​പ​തോ​ളം ച​വി​ട്ടു​വ​ണ്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്ന് സ​വാ​രി​യെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യി​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ദീ​ർ​ഘ​സ​മ​യം പെ​ഡ​ൽ ച​വി​ട്ടു​ന്ന​ത് കൂ​ടാ​തെ കൈ​യി​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ പി​ടി​ച്ച് പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ചെ​യ്തു. സൈ​ക്കി​ൾ സ​വാ​രി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ത്മാ​വ്, ഊ​ർ​ജം, ഐ​ക്യം എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന റൈ​ഡ് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യി.

    TAGS:Independence DayBengaluru Newscycle rally
