Madhyamam
    date_range 17 Aug 2025 10:09 AM IST
    date_range 17 Aug 2025 10:09 AM IST

    നാ​ടെങ്ങും സ്വാതന്ത്യദിനം ആ​ഘോഷിച്ചു

    വ​ർ​ഗീ​യ വി​വേ​ച​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തെ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു -എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ വി​വേ​ച​ന​വും കൃ​ത്രി​മ വ​ഴി​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്. മൈ​സൂ​രു റോ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യോ​ട് നീ​തി പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​വാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ക​ശാ​പ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​യ്‌​മ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും. ഇ​തി​നെ ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് മ​തേ​ത​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്ര​സ​ന്റ് സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. പി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എ​ച്ച്. ഫാ​റൂ​ഖ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ടി.​പി. മു​നീ​റു​ദ്ദീ​ൻ, മാ​നേ​ജ​ർ പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി, ക​ബീ​ർ ജ​യ​ന​ഗ​ർ, ടി.​സി. ശ​ബീ​ർ, ശി​വ​കു​മാ​ർ, രാ​ജ​വേ​ലു, സീ​ബി ഗു​ണ്ട​യ്യ, റീ​ത്ത ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. ക്ല​സ്റ്റ​ർ​ലെ​വ​ൽ ക​ലാ ‌കാ​യി​ക മ​ത്സ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ജാ​ഹി​ദ് മു​സ്ത​ഫ ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​ൻ. ശ്വേ​ത ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. 2004ൽ ​തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച യോ​ദ്ധ കെ.​എ​ൽ. ര​മേ​ശി​ന്റെ മാ​താ​വ് ചി​ക്ക​മാ​യ​മ​മ്മ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന യോ​ദ്ധ മാ​താ പ്ര​ശ​സ്തി-2025 ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    5001 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും മെ​മ​ന്റോ​യു​മാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ‘തൊ​ദ​ൽ​നു​ടി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന​വും’​മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഹ​നു​മ​ന്തു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ന്ന​ട മാ​സി​ക​യാ​യ തൊ​ദ​ൽ​നു​ടി​യു​ടെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് 96 വ​യ​സ്സു​ള്ള ചി​ക്ക​മാ​യ​മ്മ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ചി​ത്ര​ക​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യു​മാ​യ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് കെ.​ടി. ബ്രി​ജി സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി. ​ശ​ങ്ക​ർ, ആ​ചാ​ര്യ ശ്രീ​നി​വാ​സ്, ചി​ക്ക​മാ​യ​മ്മ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​മേ​ശി​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​യ ഭൂ​ഷ​ൺ കു​മാ​ർ, മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ഫ. വി.​എ​സ്. രാ​കേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും റെ​ബി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​സി​ക​യു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​റും ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷാ ട്രാ​ൻ​സ​ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​മോ​ദ് വ​ര​പ്ര​ത്ത് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ പി.​കെ, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജ​യ​രാ​ജ് മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഓ​ണ​റ​റി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പു​ളി​യ​ഞ്ഞാ​ലി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു​വി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന ക്വി​സ്, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം എ​സ്.​ജി പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ സി.​എ​സ്.​ടി വി​ദ്യാ​ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ജെ. ജോ​ജോ പാ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഫാ. ​തോ​മ​സ്കു​ട്ടി സേ​വ്യ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഫാ. ​ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, ബി.​ആ​ർ. എ​ബി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​റാ​ൾ​ഡ് മാ​ത്യു, വി. ​പ്ര​ജി, ഇ.​ജെ. സ​ജീ​വ്, അ​ഡ്വ. മെ​ന്റോ ഐ​സ​ക്, മ​ധു ക​ല​മാ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ചാ​ർ​ളി മാ​ത്യു, ഷാ​ജു ദേ​വ​സ്സി, ടോ​ണി, ഡോ. ​ബീ​ന, ഓ​മ​ന ജേ​ക്ക​ബ്, അ​നി​ൽ ധ​ർ​മ​പ​തി, അ​ശ്വ​തി സു​രേ​ഷ്, അ​മ​ൽ, എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു, സൂ​ര​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​വും യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗ​വും ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

