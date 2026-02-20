Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    20 Feb 2026 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 7:23 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ​വ​ർ​ധ​ന

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ​വ​ർ​ധ​ന
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധ​ന. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 63 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, 2024ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ആ​കെ 4187 എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്തു. 2025ൽ 6,825 ​ആ​യി ഇ​ത് ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. കേ​സു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​ഘ​ടി​ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ല​ഭ്യ​ത​യു​ടെ​യും സം​യോ​ജ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​മീ​പ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മൈ​സൂ​രു, ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി, മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റ് റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബ്യൂ​റോ (എ​ൻ.​സി.​ബി) സം​ഘം ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ഹ​സ്യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​ടി ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യി​ക ഷെ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ഗ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ല​ഹ​രി ആ​സ​ക്തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ല​ഭ്യ​ത​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ഡി-​അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സി​ന്ത​റ്റി​ക്, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും മ​റ​യ്ക്കാ​നും എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. എ​ൻ.‌​ഡി.‌​പി.‌​എ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ന​ഗ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ർ​ധ​ന​ഗ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​താ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ദു​ർ​ബ​ല ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​ഘ​ടി​ത ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:KarnatakaabusecasesincreaseDrug Abuse
    News Summary - Increase in cases of drug abuse in Karnataka
