കർണാടകയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ വൻവർധനtext_fields
ബംഗളൂരു: നാർകോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (എൻ.ഡി.പി.എസ്) ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർചെയ്ത കേസുകളിൽ കർണാടകയിൽ കുത്തനെ വർധന. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 63 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.
കർണാടക സംസ്ഥാന പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2024ൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആകെ 4187 എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർചെയ്തു. 2025ൽ 6,825 ആയി ഇത് ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്ന് വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം വർധിച്ചുവരുന്നതായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കേസുകളുടെ വർധന നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ വളരെയധികം ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംഘടിത മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലകളുടെ വികാസത്തെയും മയക്കുമരുന്ന് വസ്തുക്കളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ദുരുപയോഗത്തെയും, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയാണിതെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പൊലീസ് നടപടി ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെയും മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപകമായ ലഭ്യതയുടെയും സംയോജനമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സമീപ മാസങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് മൈസൂരു, ബംഗളൂരു സിറ്റി, മംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർമാരുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കച്ചവടക്കാരെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മൈസൂരുവിൽ മുംബൈ പൊലീസ് സംഘം അടുത്തിടെ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള മയക്കുമരുന്ന് നിർമാണ യൂനിറ്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ മാസം നാർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻ.സി.ബി) സംഘം നഗരത്തിനുള്ളിൽ രഹസ്യ മയക്കുമരുന്ന് നിർമാണ ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഐ.ടി ഇടനാഴികൾ, ഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യവസായിക ഷെഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ലഹരി ആസക്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി സമപ്രായക്കാരുടെ സമ്മർദവും മയക്കുമരുന്നുകളുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ലഭ്യതയുമാണെന്ന് ഡി-അഡിക്ഷൻ വിദഗ്ധരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സിന്തറ്റിക്, സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനത്തിലെ വർധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ കൊണ്ടുപോകാനും മറയ്ക്കാനും എളുപ്പമാണ്. എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നഗര കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും അർധനഗര പ്രദേശങ്ങളും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ഇരയാകുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘടിത ശൃംഖലകൾ അവരുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
