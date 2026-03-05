Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസുവർണ കർണാടക ബേഗൂർ ശാഖ...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 March 2026 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 9:32 AM IST

    സുവർണ കർണാടക ബേഗൂർ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം

    text_fields
    bookmark_border
    സുവർണ കർണാടക ബേഗൂർ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം
    cancel
    camera_alt

    സുവർണ്ണ കർണാടക കേരള സമാജം ബേഗൂർ ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നിന്ന്

    ബംഗളൂരു: സുവർണ കർണാടക കേരള സമാജത്തിന്‍റെ 22ാമത് ശാഖയായ ബേഗൂർ ശാഖ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് എ.ആർ. രാജേന്ദ്രനും ബെൻങ്കിപുര പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ രവികുമാറും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബംഗളൂരുവിലെ 16ാമത്തെ ശാഖയാണിത്.

    സന്ധ്യ അനില്‍ (ചെയർപേഴ്സൻ) എം.വി. ബൈജു (കൺവീനര്‍), അരുൺ കൃഷ്ണൻ, ഷാജി മാധവൻ (വൈസ് ചെയർമാൻ, പ്രവീണ അജേഷ്, സി. അനുമോദ് (ജോ. കൺവീനർ), കെ. തുളസീധരൻ (ഫൈനാൻസ് കൺവീനര്‍), പ്രമീള പ്രശാന്ത് (സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍) എനിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ് സന്തോഷ് തൈക്കാട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി. ശശിധരൻ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമാരായ കെ.ജെ. ബൈജു, മെറ്റി ഗ്രേസ്, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി.സി. ഫ്രാൻസിസ്, ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. മഞ്ജുനാഥ് മറ്റു ഭാരവാഹികളായ എം.കെ. ബിജു, മുസ്തഫ, ഐപ്പ് ചാണ്ടി, ഫൗണ്ടർ മെമ്പറായ വിജയൻ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaBank InaugurationBegur road
    News Summary - Inauguration of Suvarna Karnataka, Begur Branch
    Similar News
    Next Story
    X