    13 Aug 2025 7:23 AM IST
    13 Aug 2025 7:23 AM IST

    ഒ​റ്റ​ദി​നം, ന​മ്മ മെ​ട്രോ; യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 10 ല​ക്ഷം ക​ട​ന്നു

    ഡ​ൽ​ഹി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​താ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല
    Namma Metro
    ന​മ്മ മെ​ട്രോ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു നി​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​മ്മ മെ​ട്രോ​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ആ​ദ്യ​മാ​യി 10 ല​ക്ഷം ക​ട​ന്നു. മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ആ​കെ 10,48,031 പേ​രാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് ആ​ർ‌.​സി‌.​ബി​യു​ടെ ഐ.​പി.‌​എ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 9,66,732 എ​ന്ന മു​ൻ റെ​ക്കോ​ഡി​നെ​യാ​ണ് ഇ​ത് മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്.

    19.15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ആ​ർ.​വി റോ​ഡി​നെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സി​റ്റി​യു​ടെ ടെ​ക് ഹ​ബ് വ​ഴി വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​രോ 25 മി​നി​റ്റി​ലും മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ലും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സി​റ്റി​യി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​നെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം റെ​ക്കോ​ഡി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡി​ലെ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യ​തി​ൽ പ​ല​രും ആ​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ ചീ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ബി.​എ​ൽ യ​ശ്വ​ന്ത് ച​വാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ ലൈ​നി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ന​മ്പ​ർ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത രീ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഞ്ഞ ലൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ കു​റ​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​തി​ദി​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ 25,000 -30,000 ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി​എ​ല്ലി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ലാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​ദ്യം സ​ർ​വി​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി 20 മി​നി​റ്റാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി മെ​ട്രോ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​താ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല. ആ​കെ 96.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത്.

    ടി​ക്ക​റ്റ് ത​രം

    • സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ: 5,03,837
    • ടോ​ക്ക​ണു​ക​ൾ: 3,03,165
    • ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ: 2,08,382
    • എ​ൻ.​സി.​എം.​സി: 32,198
    • ഗ്രൂ​പ് ടി​ക്ക​റ്റ്: 450

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ലെ ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം

    • ആ​കെ: 10,48,031
    • പ​ർ​പ്ൾ ലൈ​ൻ: 4,51,816
    • ഗ്രീ​ൻ ലൈ​ൻ: 2,91,677
    • യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ: 52,215
    • ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് (മ​ജ​സ്റ്റി​ക്/​ആ​ർ.​വി റോ​ഡ്): 2,52,323
    News Summary - In a single day, Namma Metro; Number of passengers crosses 1 million
