    Metro
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 9:43 AM IST

    ഇം​ടെ​ക്സ് ഫോ​ർ​മി​ങ് 2026 ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ഇം​ടെ​ക്സ് ഫോ​ർ​മി​ങ് 2026 ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മെ​റ്റ​ൽ ഫോ​ർ​മി​ങ്, മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ലെ ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ഇം​ടെ​ക്സ് ഫോ​ർ​മി​ങ് 2026 ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ (ബി.​ഐ.​ഇ.​സി) ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 24 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 714 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 48,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള നാ​ലു ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റെ​യ്ൻ (മ​ദ്രാ​സ്) ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ൻ​ജി​ൻ കം​പോ​ണ​ന്‍റ് ഡി​വി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​എ​സ്. രാ​ജ്കു​മാ​ര്‍, ഏ​ഥ​ർ എ​ന​ർ​ജി സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ത​രു​ൺ മേ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​എം.​ടി.​എം.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജം​ഷീ​ദ് എ​ൻ. ഗോ​ദ്‌​റെ​ജ്, മോ​ഹി​നി കേ​ൽ​ക്ക​ർ, വി​ക്രം സ​ലു​ങ്കെ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബി​രു​ദം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​ക​ള്‍ക്ക് ഐ.​എം.​ടി.​എം.​എ മെ​ഷീ​ന്‍ മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കും. ആ​റു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഫാ​ക്ട​റി​യി​ല്‍ ജോ​ലി​യും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മോ​ഹി​നി കേ​ൽ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​ൾ​ടെ​ക്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ്, വെ​ൽ​ഡ്‌ എ​ക്‌​സ്‌​പോ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

