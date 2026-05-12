    date_range 12 May 2026 9:12 AM IST
    date_range 12 May 2026 9:12 AM IST

    പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുക -എം.പി

    യ​ദു​വീ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വൊ​ഡ​യാ​ർ എം.​പി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ പൈ​തൃ​ക നി​ർ​മി​തി​ക​ളാ​യ ദേ​വ​രാ​ജ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ലാ​ൻ​സ്‌​ഡൗ​ൺ കെ​ട്ടി​ടം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ഉ​ട​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു-​കു​ട​ക് എം.​പി യ​ദു​വീ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വൊ​ഡ​യാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സു​പ്രീം കോ​ട​തി 2026 മെ​യ് നാ​ലി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ച്ചു കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ര്‍നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം അ​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​യി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി റൂ​ർ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 70 ശ​ത​മാ​നം ഘ​ട​ന​ക​ളും ന​ന്നാ​ക്കാ​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ എം.​പി എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം കാ​ത്തു സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ത​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ്. 2024-25ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ ദേ​വ​രാ​ജ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 95 കോ​ടി രൂ​പ​യും ലാ​ൻ​സ്‌​ഡൗ​ൺ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 35 കോ​ടി രൂ​പ​യും നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫ​ണ്ട് ഉ​ട​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നോ​ടും (എം.​സി.​സി) മൈ​സൂ​രു വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യോ​ടും (എം.​ഡി.​എ) പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:OrdersHeritageBuildingsBengaluruSupreme Court
    News Summary - Implement Supreme Court order on heritage buildings - MP
