Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 9:28 AM IST

    ഐ.എം.സി.സി മെംബർഷിപ് കാമ്പയിൻ ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ

    ഐ.എം.സി.സി മെംബർഷിപ് കാമ്പയിൻ ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ
    ഐ.​എം.​സി.​സി കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഐ.​എം.​സി.​സി ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ​മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ന​ട​ത്താ​ൻ കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മു​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് അം​ഗ​വും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ലൈ​മാ​ൻ സേ​ട്ടു സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തി​ല​തീ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കൊ​ഗി​ലു ലെ ​ഔ​ട്ട്, ത​ന്നി​സാ​ന്ദ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​വ​നം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സേ​ട്ട്, ശോ​ഭ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി, ടി.​സി. സാ​ലി​ഹ്, സ​മീ​ർ മ​മ്മൂ​ട്ടി, ന​സീ​ർ ഹാ​ജി എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ, ഹ​ബീ​ബ് മാ​ലി​ക്, റ​ഹീം മെ​ജ​സ്റ്റി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

