Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅ​ന​ധി​കൃ​ത...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 8:46 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റം; 10 ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 10,000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റം; 10 ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 10,000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും
    cancel
    camera_alt

    അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​സി​ൽ ഉ​ഡു​പ്പി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ ജ​ഡ്ജി-​സി.​ജെ.​എം കോ​ട​തി 10 ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 10,000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു.

    ഹ​കീം അ​ലി (30), എ​സ്.​കെ. ഫാ​റൂ​ഖി സു​ജോ​ൺ (33), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹ​ഖ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (29), അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (35), എം.​ഡി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ലാം (34), രാ​ജി​ക്കു​ൾ (35), എം.​ഡി അ​ല​ൻ അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സോ​ജി​ബ് (31), അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ റി​മു​ൾ (28), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മാം ശൈ​ഖ് (27), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​ഹാം​ഗീ​ർ ആ​ലം (26) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ ആ​ർ, വ​ട​ബ​ന്ദേ​ശ്വ​ര ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി ഏ​ഴ് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ല​ഗേ​ജു​മാ​യി നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന സാ​ധു​വാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യും വ്യാ​ജ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ഡു​തോ​ൻ​സ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഹൂ​ഡെ​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷാ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ, വി​ദേ​ശി നി​യ​മം, ആ​ധാ​ർ നി​യ​മം എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക്രൈം ​ന​മ്പ​ർ 138/2025 പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ കൂ​ടി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ആ​കെ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ത്താ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jailedArrestIllegal encroachmentsBangladeshi nationals
    News Summary - Illegal encroachment; 10 Bangladeshi nationals jailed for two years, fined Rs 10,000 each
    Similar News
    Next Story
    X