Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:09 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 8.60 കോ​ടി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി; ബ്ര​സീ​ൽ പൗ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 8.60 കോ​ടി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി; ബ്ര​സീ​ൽ പൗ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബ്ര​സീ​ലി​ലെ സാ​വോ പോ​ളോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ കെം​പ​ഗൗ​ഡ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 38.60 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ര​ണ്ടി​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 7.72 കി​ലോ​ഗ്രാം കൊ​ക്കെ​യ്ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​സ്റ്റം​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Drug CaseBangalore AirportArrestLatest News
    News Summary - illegal drug seized in bangalore airport
