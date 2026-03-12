Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 12 March 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 10:55 AM IST

    അനധികൃത ഡീസൽ ശേഖരം പിടികൂടി; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    അനധികൃത ഡീസൽ ശേഖരം പിടികൂടി; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
    അനധികൃത ഡീസൽ ശേഖരം പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു

    മംഗളൂരു : ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ വൻതോതിൽ സൂക്ഷിച്ച ഡീസൽ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബെൽത്തങ്ങാടി താലൂക്കിലെ കണിയൂർ ഗ്രാമത്തിലെ മുതലത്തിയാറിൽ ജഗദീഷാണ്(32) അറസ്റ്റിലായത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തുകയായിരുന്നു.

    ജഗദീഷിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഷെഡിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 200 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള 20 ബാരലുകളും 35 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള അഞ്ച് ക്യാനുകളും ഡീസൽ നിറച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 4,175 ലിറ്റർ ഡീസലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്. സാധുവായ ലൈസൻസില്ലാതെയും നിർബന്ധിത സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുമാണ് ഇന്ധനം സംഭരിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    ഉപ്പിനങ്ങാടി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മംഗളൂരു-ബംഗളൂരു പെട്രോളിയം പൈപ്പ്‌ലൈനിന് സമീപമാണ് ഈ സംഭവത്തിലെ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി.

    TAGS:metronewsBangloreCrimeNews
