Madhyamam
    Metro
    Posted On
    17 Dec 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:00 AM IST

    ‘ഇ​ള​യ​രാ​ജ 50: എ ​ലെ​ജ​ൻ​ഡ​റി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ജേ​ർ​ണി’ ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍

    ‘ഇ​ള​യ​രാ​ജ 50: എ ​ലെ​ജ​ൻ​ഡ​റി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ജേ​ർ​ണി’ ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​ഗീ​ത​ലോ​ക​ത്ത് 50 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​താ​ചാ​ര്യ​ൻ ഇ​ള​യ​രാ​ജ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ‘ഇ​ള​യ​രാ​ജ 50: എ ​ലെ​ജ​ൻ​ഡ​റി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ജേ​ർ​ണി’ എ​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി ജ​നു​വ​രി 10ന് ​മ​ട​വാ​ര​യി​ലെ നൈ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ട്സി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    അ​ക്ഷ​യ പാ​ത്ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ‘മ്യൂ​സി​ക് ഫോ​ർ മീ​ൽ​സ്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യാ​ണ് ക​ച്ചേ​രി. സം​ഗീ​തം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പി​ന്തു​ണ​ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക​യുമാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    നി​ല​വി​ൽ 23,978 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഏ​ക​ദേ​ശം 23.3 ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ഷ​ക സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - 'Ilayaraaja 50: A Legendary Musical Journey' in January
