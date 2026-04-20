Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമാ​ലി​ന്യം...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 April 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 8:49 AM IST

    മാ​ലി​ന്യം ത​രം​തി​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 1000 രൂ​പ പി​ഴ; ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ര​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി​ബി​എ). ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ക​ന​ത്ത പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ന​ഞ്ഞ മാ​ലി​ന്യം, ഉ​ണ​ങ്ങി​യ മാ​ലി​ന്യം, സാ​നി​റ്റ​റി വേ​സ്റ്റ്, പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ണം. വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 1000 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു സോ​ളി​ഡ് വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 2000 രൂ​പ​യാ​ണ് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക. ബം​ഗ​ളൂ​രു ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ-2026 പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പി​ഴാ​ശി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ അ​സ​ന്തു​ഷ്ടി പ​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakafinepollutionimposedWaste dumpBengaluru
    News Summary - If the pollution is not removed, a fine of Rs. 1000 will be imposed; if repeated, the fine will be doubled
    Next Story
    X