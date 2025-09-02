Begin typing your search above and press return to search.
    2 Sept 2025 9:34 AM IST
    2 Sept 2025 9:34 AM IST

    പു​തി​യ ഇ​നം ഞാ​വ​ൽ​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഐ.​സി.​എ.​ആ​ര്‍, ഐ.​ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍

    പു​തി​യ ഇ​നം ഞാ​വ​ൽ​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഐ.​സി.​എ.​ആ​ര്‍, ഐ.​ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ര്‍ അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ റി​സ​ര്‍ച്(​ഐ.​സി.​എ.​ആ​ര്‍), ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഹോ​ര്‍ട്ടി ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ റി​സ​ര്‍ച്(​ഐ.​ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍) എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴ​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക തു​മ​കൂ​രു​വി​ലെ പാ​വ്​​ഗ​ഡ​യി​ൽ ക​ണ്ടു വ​രു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന​ത്തി​ന് നെ​ര​ന്ത​ര എ​ന്നാ​ണ് പേ​ര് ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    പാ​വ്​​ഗ​ഡ​യി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ഇ​ന​മു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു മ​രം മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​പൂ​ർ​വ​ത. മ​ധു​രം, വി​ത്ത്, ഘ​ട​ന എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​വ മ​റ്റു​ള്ള ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് പ്ലാ​ന്‍റ് വെ​റൈ​റ്റീ​സ് ആ​ന്‍ഡ് ഫാ​ര്‍മേ​ര്‍ഴ്സ് റൈ​റ്റ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി (പി.​പി.​വി.​എ​ഫ്.​ആ​ര്‍.​എ) യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ് ഞാ​വ​ൽ മ​രം. ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ല്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഇ​ന​ത്തെ ഐ.​ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍ -ജെ.​ഐ എ​ന്നാ​ണ് പേ​ര് ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് (ഐ.​സി.​എ.​ആ​ര്‍- ഐ.​ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ന്‍ ഡോ.​ജി. ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ലു​പ്പ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഓ​രോ പ​ഴ​ത്തി​നും 23 മു​ത​ല്‍ 24 ഗ്രാം ​വ​രെ ഭാ​ര​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ മ​ര​വും ഏ​ക​ദേ​ശം 100 കി​ലോ ഗ്രാം ​പ​ഴം ന​ല്‍കും.

    എ​ന്‍.​സി പ​ട്ടേ​ല്‍ എ​ന്ന ക​ര്‍ഷ​ക​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നി​നം ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ട്ടേ​ല്‍ ജം​ബോ, പ​ട്ടേ​ല്‍ സ​മൃ​ദ്ധി, പ​ട്ടേ​ല്‍ അ​ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു ഞാ​വ​ൽ​പ്പ​ഴ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ. 2005 മു​ത​ല്‍ പു​തി​യ മൂ​ന്നി​ന​ങ്ങ​ള്‍ താ​ന്‍ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ല്‍ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്നെ​ന്ന് പ​ട്ടേ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ ഇ​ന​ത്തി​ലും 150 മു​ത​ല്‍ 200 വ​രെ ചെ​ടി​ക​ള്‍ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്നും പ​ട്ടേ​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വ​ക്ക് പു​റ​മേ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്തം. പു​തി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​റ്റ​ന്‍റ്, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ ഇ​തി​നോ​ട​കം വി​വി​ധ​ത​രം ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​വ​യി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ​മാ​യ​താ​ണ് വ​ട​ക്ക​ന്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ദു​പ്ത​ല്‍ ഇ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴം, സി​ദ്ധാ​മ​ണി ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴം, കൂ​ടാ​തെ ബാ​ഗ​ല്‍ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ടി​ന​ങ്ങ​ളും. മ​റ്റു പ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴം അ​വ വ​ള​രു​ന്ന മ​ണ്ണ്, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​രി​സ്ഥി​തി, ജീ​ന്‍ പൂ​ള്‍, കാ​ര്‍ഷി​ക രീ​തി എ​ന്നി​വ​യ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കും. കേ​ര​ളം, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, ത​മി​ഴ് നാ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴ വി​പ​ണി​യു​ടെ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും വ​രു​ന്ന​ത്.

