Madhyamam
    Metro
    date_range 14 Oct 2025 10:55 AM IST
    date_range 14 Oct 2025 10:55 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ൻവി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ല്ല;പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ന്നു-​ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ

    സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ൻവി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ല്ല;പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ന്നു-​ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗാ​ര​ന്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗം ആ​ർ.​വി. ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​ല​ർ ത​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ചു. ഗാ​ര​ന്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ താ​ൻ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത അ​വ​ർ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​ത് നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കാ​ര​ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​ന​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​ത്തെ താ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നും ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:SiddaramaiahRV Deshpandemetronewstop news
    News Summary - I did not criticize the government; I am praising it – Deshpande.
