ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകൃത സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; സംഘത്തിലെ ആറുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു:ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ മംഗളൂരു പൊലീസ് തകർത്തു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി അനധികൃത ഫണ്ട് ഒഴുക്കിയതിന് ആറ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നെല്ലൂർ സ്വദേശി ഷെയ്ഖ് കരിമുള്ള എന്ന റസൂൽ (27),ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കുർണൂലിലെ ഗുരു എന്ന ബുദിദിനെ വംശി (21), ഹൈദരാബാദിലെ പണ്ഡിറ്റി ക്രാന്തി കുമാർ (36), മുൾക്കിയിലെ ഇബ്രാഹിം (35), ഹൈദരാബാദിലെ ബഡേ ശ്രീനിവാസ് (38), ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നെല്ലൂരിലെ ഉത്സല സന്തോഷ് കൃഷ്ണ (35)എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
18 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പ്, 12 സിം കാർഡുകൾ, 18 ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. 72 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. മംഗളൂരുവിലെ ബന്ദർ നിവാസി മുഹമ്മദ് ഇഖ്യാലിന്റെ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇഖ്യാലിന്റെ പരിചയക്കാരനായ ഇബ്രാഹിം ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.അഭ്യർത്ഥന വിശ്വസിച്ച്, ഇഖ്യാൽ തന്റെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, എ.ടി.എം കാർഡ്, ചെക്ക് ബുക്ക്, അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത സിം കാർഡ് എന്നിവ കൈമാറി. ഇത് നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു.സംശയാസ്പദ ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് ആസൂത്രിതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
ഇടപാട് രീതികൾ, സിം പ്രവർത്തനം, ഉപകരണ ഡാറ്റ എന്നിവയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹൈദരാബാദിൽ ചെന്നു.അവിടെയാണ് കോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഏകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. അഞ്ച് പ്രതികൾ അവിടേയും ആറാമൻ മംഗളൂരുവിലും അറസ്റ്റിലായി.
ഈ സംഘത്തിന് സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ടലിൽ രാജ്യത്തുടനീളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 272 ലധികം പരാതികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് റാക്കറ്റിന്റെ അന്തർസംസ്ഥാന വ്യാപനത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
പ്രതികൾ വഞ്ചനാപരമായ ലളിതമായ പ്രവർത്തനരീതിയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. സമൂഹ മാധ്യമ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരമായി നാല് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ കമ്മീഷൻ നൽകുമെന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എളുപ്പത്തിൽ പണം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ മുഴുവൻ ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങളും പങ്കിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് പ്രതികൾ ഒറ്റത്തവണ പാസ്വേഡുകൾ (ഒ.ടി.പി) നേടി. പിന്നീട് വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഹാൻഡ്ലർമാർക്ക് യോഗ്യതാപത്രം കൈമാറി. ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. ഫെബ്രുവരി 26ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ ഈ ശൃംഖല വഴി നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതോടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register