Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 March 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 8:41 AM IST

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ്; സം​ഘ​ത്തി​ലെ​ ആ​റുപേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ്; സം​ഘ​ത്തി​ലെ​ ആ​റുപേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
     അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു:​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തെ മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ത​ക​ർ​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഡ​സ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ന് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫ​ണ്ട് ഒ​ഴു​ക്കി​യ​തി​ന് ആ​റ് പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.​ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ നെ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഷെ​യ്ഖ് ക​രി​മു​ള്ള എ​ന്ന റ​സൂ​ൽ (27),ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ് കു​ർ​ണൂ​ലി​ലെ ഗു​രു എ​ന്ന ബു​ദി​ദി​നെ വം​ശി (21), ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ പ​ണ്ഡി​റ്റി ക്രാ​ന്തി കു​മാ​ർ (36), മു​ൾ​ക്കി​യി​ലെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (35), ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ ബ​ഡേ ശ്രീ​നി​വാ​സ് (38), ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ് നെ​ല്ലൂ​രി​ലെ ഉ​ത്സ​ല സ​ന്തോ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ (35)എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    18 മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പ്, 12 സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, 18 ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 72 ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ബ​ന്ദ​ർ നി​വാ​സി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്യാ​ലി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ഖ്യാ​ലി​ന്റെ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.​അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥ​ന വി​ശ്വ​സി​ച്ച്, ഇ​ഖ്യാ​ൽ ത​ന്റെ ബാ​ങ്ക് പാ​സ്ബു​ക്ക്, എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡ്, ചെ​ക്ക് ബു​ക്ക്, അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മാ​യി ലി​ങ്ക് ചെ​യ്ത സിം ​കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ കൈ​മാ​റി. ഇ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.​സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ട​പാ​ട് രീ​തി​ക​ൾ, സിം ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ഉ​പ​ക​ര​ണ ഡാ​റ്റ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ചെ​ന്നു.​അ​വി​ടെ​യാ​ണ് കോ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ക​ൾ അ​വി​ടേ​യും ആ​റാ​മ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി.

    ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ന് സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടിം​ഗ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 272 ല​ധി​കം പ​രാ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മാ​യി വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ച് പ​രാ​തി​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, ഇ​ത് റാ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ന​ത്തെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ക​ൾ വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​മാ​യ ല​ളി​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി നാ​ല് മു​ത​ൽ ആ​റ് ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​ണം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ബാ​ങ്കിം​ഗ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കി​ട്ട​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു, തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ൾ (ഒ.​ടി.​പി) നേ​ടി. പി​ന്നീ​ട് വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ല​ർ​മാ​ർ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​താ​പ​ത്രം കൈ​മാ​റി. ഇ​ത് വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26ന് ​ഒ​റ്റ ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഈ ​ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

