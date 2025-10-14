Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവി​വാ​ഹ മോ​ച​നം...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:59 AM IST

    വി​വാ​ഹ മോ​ച​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി​യെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ​കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​വാ​ഹ മോ​ച​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി​യെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ​കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ചി​ക്ക​മം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ൽ​ഡൂ​രി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഹൊ​സ​ള്ളി​യി​ൽ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര്യ​യെ യു​വാ​വ് കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്നു. ഹ​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി നേ​ത്രാ​വ​തി​യാ​ണ് (34) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് ന​വീ​നെ​തി​രെ (39) പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ഞ്ചു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് സ​ക​ലേ​ഷ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ന​വീ​നു​മാ​യി വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന​ത്. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നേ​ത്രാ​വ​തി പി​ണ​ങ്ങി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ന​വീ​ൻ ത​ന്നെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് ആ​ൽ​ഡൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നേ​ത്രാ​വ​തി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ ന​വീ​ൻ ഭാ​ര്യ​യെ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ നേ​ത്രാ​വ​തി​യെ ചി​ക്ക​മം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​ല്ല​ഗൗ​ഡ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും വ​ഴി​മ​ധ്യേ മ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChikkamagalurumetronewsCrimetop news
    News Summary - Husband kills wife who sought divorce
    Similar News
    Next Story
    X